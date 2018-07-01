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Роналду может перейти в Ювентус

19:31 168 Читати українською
Роналду может перейти в Ювентус
Роналду и Буффон

Нападающий Реала Криштиану Роналду может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, Роналду отклонил предложение "галактикос" по новому контракту и ищет новый вызов в карьере.

Реал уменьшил клаусула Роналду почти в 10 раз

Реальным вариантом для Криштиану может стать Ювентус: в туринском клубе наконец наладили отношения с агентом Роналду Жорже Мендешем, что подтверждает соглашение по Жоау Канселу.

Руководство чемпионов Италии уверено, что трансфер Роналду станет отличным имиджевым решением.

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Трансферы Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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