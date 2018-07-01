Роналду может перейти в Ювентус

Нападающий Реала Криштиану Роналду может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, Роналду отклонил предложение "галактикос" по новому контракту и ищет новый вызов в карьере.

Реал уменьшил клаусула Роналду почти в 10 раз

Реальным вариантом для Криштиану может стать Ювентус: в туринском клубе наконец наладили отношения с агентом Роналду Жорже Мендешем, что подтверждает соглашение по Жоау Канселу.

Руководство чемпионов Италии уверено, что трансфер Роналду станет отличным имиджевым решением.