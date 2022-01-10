Криштиану Роналду недоволен состоянием дел в Манчестер Юнайтед и поручил своему агенту Жорже Мендешу поискать другие варианты продолжения карьеры, сообщает Sport.es.

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Португальский агент поддерживает хорошие отношения с Барселоной, поэтому источник убеждает, что каталонцы, вероятно, также получат предложение трудоустроить 36-летнего Криштиану. Напомним, Барселона сейчас находится в поиске усиления атакующей линии после эпидемии травм и завершения карьеры Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем.

Напомним, Роналду в свое время выступал за главного врага Барсы – Реал, что почти исключает подобный трансфер, но история помнит несколько громких исключений (Луиш Фигу, Роналдо и другие).

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