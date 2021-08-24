Роналду может оказаться в Манчестер Сити до закрытия трансферного окна
21:36 - Читати українською
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду имеет шанс вернуться в Манчестер.
Криштиану Роналду может перебраться в ближайшие дни в Манчестер Сити, переговоры между сторонами продолжаются, сообщает L'Equipe.
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Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа, поэтому окончательного решения осталось ждать недолго. Действующий контракт 36-летнего португальца с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го, но форвард настроен раньше покинуть туринцев.
Напомним, в 2018-м Ювентус приобрел Криштиану у Реала за 117 млн евро.
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