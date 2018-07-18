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Роналду в Ювентусе: стала известна дата вероятного дебюта португальца

23:18 11 Читати українською
Роналду в Ювентусе: стала известна дата вероятного дебюта португальца
Криштиану Роналду / Фото из соцсетей

Новоиспеченный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может провести свой первый матч за туринцев уже 12 августа.

Роналду не поможет Ювентусу в товарищеских турнирах, сообщает ESPN.

По информации издания, португалец начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи International Champions Cup. Также, на этом турнире не сыграют все футболисты "старой синьоры", которые играли в плей-офф ЧМ-2018.

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Планируется, что Роналду дебютирует за Ювентус 12 августа в традиционном товарищеском матче против молодежной команды.

Напомним, переход Криштиану из Реала обошелся Ювентусу около 105 млн евро. Португалец подписал контракт на 4 года с зарплатой 30 млн евро за сезон.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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