Капитан Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду нарвался не только на критику и гнев из-за своего поведения за пределами футбольного поля.

После поражения от Аль-Хиляля (0:2) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии португалец оказался в центре внимания. По дороге в раздевалку фанаты скандировали имя Лионеля Месси. Обладатель 5 "Золотых мячей" в ответ потряс гениталиями.

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Как информирует CdS, кроме имиджевого ущерба, есть одно потенциально серьезное последствие. Юрист Нуф бин Ахмед заявил, что подаст петицию в Государственное министерство Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду.

"Я не слежу за спортом. Публика в Аль-Хиляле спровоцировала Криштиану, который не знал, как реагировать. Поведение Роналду является преступлением. Публично непристойный поступок, являющийся одним из правонарушений, наказываемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем", – аргументирует свою позицию мужчина.

Feo gesto de Cristiano cuando se retiraba a los vestuarios tras perder ante Al Hilal pic.twitter.com/FyiJ27fki2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2023

Напомним, контракт Криша с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года. За новый коллектив легенда провел 13 матчей (11 голов и 2 ассиста).

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