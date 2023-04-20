Роналду могут арестовать или депортировать из Саудовской Аравии – скандал с гениталиями набирает обороты
Капитан Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду нарвался не только на критику и гнев из-за своего поведения за пределами футбольного поля.
После поражения от Аль-Хиляля (0:2) в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии португалец оказался в центре внимания. По дороге в раздевалку фанаты скандировали имя Лионеля Месси. Обладатель 5 "Золотых мячей" в ответ потряс гениталиями.
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Как информирует CdS, кроме имиджевого ущерба, есть одно потенциально серьезное последствие. Юрист Нуф бин Ахмед заявил, что подаст петицию в Государственное министерство Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану Роналду.
"Я не слежу за спортом. Публика в Аль-Хиляле спровоцировала Криштиану, который не знал, как реагировать. Поведение Роналду является преступлением. Публично непристойный поступок, являющийся одним из правонарушений, наказываемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем", – аргументирует свою позицию мужчина.
Напомним, контракт Криша с Аль-Насром рассчитан до лета 2025 года. За новый коллектив легенда провел 13 матчей (11 голов и 2 ассиста).
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