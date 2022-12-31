Криштиану Роналду не пользовался большим спросом в Европе, но был желанным игроком для клубов с других континентов.

Спортинг Канзас-Сити также вел переговоры с 37-летним нападающим, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Клуб МЛС контактировал с Роналду еще до скандального интервью Пирсу Моргану и расторжения контракта с Манчестер Юнайтед. Предложение американцев также было очень щедрым, однако португалец сделал выбор в пользу Саудовской Аравии. Вчера (30 декабря) Аль-Наср официально подтвердил переход суперзвезды.

Напомним, Роналду стремился присоединиться к участнику плей-офф Лиги чемпионов, но ни один клуб не изъявил желания пригласить 37-летнего форварда.

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