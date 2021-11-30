Следователи подробно изучают трансфер Роналду в Ювентус и его контракт с клубом, сообщает GFNI со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Документы по переходу и условия контракта сверяются с телефонными записями, которые есть в распоряжении следствия. Роналду зарабатывал 31 млн. евро в год без учета налогов. Внимание следователей привлек тот факт, что в телефонных разговорах регулярно упоминаются ежемесячные выплаты португальцу во время пандемии коронавируса, хотя на тот момент другие футболисты согласились на понижение зарплаты или отсрочили их выплату. Есть подозрения, что эти выплаты не были вписаны в расходы клуба.

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Добавим, что Криштиану перебрался в Ювентус летом 2018 года, провел за команду 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Прошлым летом Роналду стал игроком Манчестер Юнайтед за 15 млн евро.

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