Криштиану-младший получил вызов в сборную Португалии U-15 на ближайшие матчи, информирует пресс-служба федерации.

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Для сына Роналду это будет дебют на международном уровне. Он вместе с отцом меняет клубы и демонстрирует неплохие результаты. Сейчас юному Криштиану еще 14, он выступает за юношескую команду Аль-Насра.

Сборная Португалии U-15 проведет товарищеский турнир в Хорватии с 13 по 18 мая. Соперниками пиренейцев станут Япония (13 мая), Греция (14 мая) и Англия (16 мая).

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