toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Роналду, Месси – добро пожаловать", – белорусские фанаты обещают не оставить звезд без любимого дела

22:42 2 Читати українською
"Роналду, Месси – добро пожаловать", – белорусские фанаты обещают не оставить звезд без любимого дела
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото AP

Болельщики Славии-Мозырь призвали форвардов Ювентуса и Барсы доказать, что игра важнее денег и статуса.

"Роналду, Месси. Никакого Юве, никакой Барсы. Добро пожаловать в Славию-Мозырь", – с таким плакатом пришли фаны на матч Кубка Беларуси.

Украинец Пантя посрамил БАТЭ голом в Кубке Беларуси – он играл в оккупированном Крыму

Славия-Мозырь неожиданно переиграла БАТЭ (1:0) в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси, чем только убедила своих болельщиков, что клуб не просто так посягает на главных футбольных звезд планеты.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, которая не прекратила футбольные соревнования из-за пандемии.

Білоруський клуб став мемом та збирає армію фанів у світі: росіянин перевершує Мессі, а порнозірку роблять амбасадором

blog_ava
Барселона готова отдать двух своих игроков за звезду Ювентуса
09:31
543
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Беларусь футбольные курьёзы Славия-Мозырь Славия-Мозырь коронавирус Мир Лионель Месси Лионель Месси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
7
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук