"Роналду, Месси – добро пожаловать", – белорусские фанаты обещают не оставить звезд без любимого дела

Болельщики Славии-Мозырь призвали форвардов Ювентуса и Барсы доказать, что игра важнее денег и статуса.

"Роналду, Месси. Никакого Юве, никакой Барсы. Добро пожаловать в Славию-Мозырь", – с таким плакатом пришли фаны на матч Кубка Беларуси.

Украинец Пантя посрамил БАТЭ голом в Кубке Беларуси – он играл в оккупированном Крыму

Славия-Мозырь неожиданно переиграла БАТЭ (1:0) в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси, чем только убедила своих болельщиков, что клуб не просто так посягает на главных футбольных звезд планеты.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, которая не прекратила футбольные соревнования из-за пандемии.

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