Аль-Наср может вмешаться в громкую трансферную гонку за лидера Ливерпуля Луиса Диаса – ни один другой игрок команды сейчас не вызывает такого ажиотажа на рынке. Как сообщает SPORT, инициатором перехода стал Криштиану Роналду, который активно просит руководство клуба приобрести колумбийца.

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Барселона и Бавария уже проявили серьезный интерес к Диасу. Каталонцы видят в нем усиление для атаки, но имеют проблемы с финансами. Мюнхенцы же могут предложить партнерство с Кейном, однако еще не готовы выложить всю сумму.

На этом фоне именно Аль-Наср выглядит самым реальным претендентом – саудовский клуб готов заплатить Ливерпулю 100 миллионов евро, что требует клуб. Роналду, который недавно продлил контракт с клубом, получил больше влияния на трансферную политику и хочет видеть Диаса в команде.

Сам игрок пока не заявлял о желании покинуть Ливерпуль, но арабские деньги могут склонить чаши весов в пользу этого варианта.

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