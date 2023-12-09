Аль-Наср одержал убедительную победу в очередном матче чемпионата Саудовской Аравии, обыграв Аль-Рияд в юбилейном матче Криштиану Роналду. Сам португалец оформил ассист и забил гол.

Роналду голом и ассистом принес победу Аль-Насру в юбилейном матче, Аль-Хиляль продолжил победную серию.

"Еще три очка в копилку! Благодарен всем моим партнерам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Что за путешествие! Но мы еще не закончили", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, матч против Аль-Рияда стал для звездного португальца 1200-м в профессиональной карьере. Криштиану выступал за Спортинг, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед, а сейчас покоряет стадионы Саудовской Аравии в составе Аль-Насра.

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