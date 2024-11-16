Сборная Португалии может позволить себе широкую ротацию в 6-м туре группового этапа Лиги наций против Хорватии.

Подопечные Роберто Мартинеса уже гарантировали себе первое место группы А1, поэтому главный тренер решил досрочно отпустить немалую группу лидеров в их клубы.

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"Для нас было важно стать первыми и мы сделали это. Нужно поддерживать конкуренцию, попасть в заявку все сложнее. Уже через 18 месяцев состоится чемпионат мира.

Игра против Хорватии важна, но нам нужно присмотреться к другим игрокам. Мы собираемся отпустить Бернарду Силву, Педру Нету, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша, который дисквалифицирован. Планируем вызвать Фабиу Силву и Джовани Кенду из молодежки", – цитирует Мартинеса Goal.

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