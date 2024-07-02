Накануне Португалия прошла Словению в 1/8 финала Евро-2024. Роналду мог принести своей команде победу, но не реализовал пенальти в овертайме, поэтому все решилось в серии.

Упущенный шанс Роналду и шоу голкипера в серии пенальти в видеообзоре матча Португалия – Словения

"Было трудно, но это футбол. Они хорошо защищались, словенцы очень сильные, но Португалия победила, потому что мы играли лучше, имели больше шансов и заслужили попасть в четвертьфинал.

Я никогда не боялся вызовов, и сдаваться – это то, чего вы от меня не дождетесь. Однако это бесспорно мой последний чемпионат Европы в карьере. Но не это меня беспокоит. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться на полную за эту футболку. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность", – цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

Португалия прорвалась в четвертьфинал Евро-2024 – Роналду не забил пенальти, Словения дотянула до серии, промах Вербича

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