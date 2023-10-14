Роналду эмоционально прокомментировал выход Португалии на Евро-2024 – шанс улучшить собственные рекорды в 39 лет
Криштиану Роналду вместе с Португалией отмечает очередной выход на чемпионат Европы.
Криш отметился дублем в победном матче против Словакии, гарантировавшем португальцам участие в финальной части Евро-2024.
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"Мы на ЕВРО-2024! Очень рад помочь Португалии дойти до еще одного финального этапа большого соревнования. Особая благодарность Федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствующим на стадионе, за отличную поддержку!" – написал Роналду в соцсетях.
Если все будет хорошо, то форвард в 39 лет получит шанс обновить свои рекорды на чемпионатах Европы. Главные из них – участие в наибольшем количестве таких турниров (5), больше всего матчей (25) и голов (14).
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