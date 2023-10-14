Криш отметился дублем в победном матче против Словакии, гарантировавшем португальцам участие в финальной части Евро-2024.

Роналду дублем организовал выход на Евро-2024: видеообзор матча Португалия – Словакия – 3:2

"Мы на ЕВРО-2024! Очень рад помочь Португалии дойти до еще одного финального этапа большого соревнования. Особая благодарность Федерации футбола Португалии и болельщикам, присутствующим на стадионе, за отличную поддержку!" – написал Роналду в соцсетях.

Если все будет хорошо, то форвард в 39 лет получит шанс обновить свои рекорды на чемпионатах Европы. Главные из них – участие в наибольшем количестве таких турниров (5), больше всего матчей (25) и голов (14).

Estamos no EURO 2024!

Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição.

Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem! pic.twitter.com/VXuHYh8Cgu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2023

Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024 – Роналду дублем обновил мировой рекорд, динамовец забил гол