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Роналду: Я горжусь своей жизнью, не хочу обычным человеком

31 октября 07:30 3 Читати українською
Роналду: Я горжусь своей жизнью, не хочу обычным человеком
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об особенностях жизни одной из самых популярных личностей на планете.

"Я знаю, что я нахожусь среди самых известных людей на планете. Все плохое, сказанное или написанное обо мне, сразу попадает в СМИ.

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Но я не только не скучаю по тем временам, когда я был никем, но и считаю, что это невозможно. Не хочу быть обычным человеком. Я горжусь своей жизнью, тем, что я тот, кем являюсь, тем, чего я достиг.

Моя жизнь не трудная, если сравнивать её с жизнями людей, которые как сумасшедшие вкалывают на работе, чтобы оплатить счета, из-за чего страдают их дети. Я счастливый, успешный человек. Но я не хочу, чтобы мое имя и моя репутация безосновательно страдали", – цитирует Роналду France Football.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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