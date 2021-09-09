"Я никогда не думал, что смогу вернуться, но я горжусь тем, что это произошло. Я взволнован, хочу начать выступать лучше. Я очень счастлив, как и моя семья.

"Я дома": Роналду пришел на Олд Траффорд впервые после трансфера

Конечно, я буду нервничать в субботу, но сейчас я более опытный, более взрослый, чем в 2003 году. Я буду готов. И я буду давить на Уле Гуннара Сульшера, чтобы он поставил меня в стартовый состав. Я готов играть!" – заявил Роналду в интервью пресс-службе Манчестер Юнайтед.

Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" в 2003-2009 годах. Ближайший матч МЮ проведет на Олд Траффорд 11 сентября против Ньюкасла. Ожидается, что именно в этом поединке португалец сможет дебютировать.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба