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Роналду использовал свою дочь в качестве гантели – очередное эффектное упражнение от португальца

06:00 9 Читати українською
Роналду использовал свою дочь в качестве гантели – очередное эффектное упражнение от португальца
Роналду и его семья / фото из соцсетей

Лидер Ювентуса и сборной Португалии продолжает совершенствовать физическую форму.

Криштиану Роналду, который проводит карантин на родной Мадейре, не забывает о работе над физическими кондициями. 35-летний португалец продолжает работать над своим невероятным прессом, привлекая к подготовке собственных детей.

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Дочь Криштиану настолько хотела принять участие в упражнении, что Роналду был вынужден поднять ее одной рукой, словно гантель, после чего продолжил качать пресс. Соответствующее видео Роналду выложил в Instagram.

Напомним, нападающий Ювентуса и его подруга Джорджина Родригес воспитывают 4-х детей.

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Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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