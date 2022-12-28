Криштиану Роналду начал поиск дворецкого для своей новой виллы в Кашкайше, в районе Кинта-да-Маринья (Португалия).

Будущее Криштиану Роналду, который после ухода из Манчестер Юнайтед находится без команды, всё ещё остается неопределенным. В ожидании новостей о будущем Криш решил заняться личными делами.

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За 21 миллион евро Роналду приобрёл на своей родине виллу площадью 3000 квадратных метров. На ней есть теннисные корты, открытые бассейны, тренажерный зал и огромный гараж на 20 автомобилей. Для этой огромной виллы CR7 и Джорджина ищут новых сотрудников, а именно дворецкого, повара, уборщиков и садовников.

Как информирует Corriere dello Sport, Роналду готов ежемесячно платить рабочим 6000 евро.

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