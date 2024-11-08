Криштиану Роналду может променять один саудовский гранд на другой.

Аль-Хиляль мечтает пригласить 39-летнего португальца на место Неймара, сообщает Sport.es со ссылкой на ведущий саудовский канал Action Ma3 Waleed.

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"Лидеры" тотально доминируют на внутренней арене, не давая шансов конкурентам, среди которых и Аль-Наср. Все это без Неймара, который после своего перехода летом 2023 года провел всего 7 официальных матчей. Руководство Аль-Хиляля совсем не этого ожидало от бразильца, который обошелся в 90 млн евро и еще 100 млн зарабатывает каждый сезон.

Не исключено, что контракт Неймара будет расторгнут уже в январе. Главная цель Аль-Хиляля – переманить Роналду, который может устать от бессилия Аль-Насра и летом станет свободным агентом.

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