Уже на первой минуте матча против сборной Чехии сразу два футболиста сборной Португалии установили новые рекорды.

Центральный защитник Пепе и нападающий Криштиану Роналду установили новые рекорды чемпионатов Европы. Пепе стал самым возрастным игроком финальной части Евро-2024 – по состоянию на сегодняшний день натурализованному бразильцу 41 год и 113 дней. Защитник Порту опередил в списке самых возрастных игроков венгерского голкипера Габора Кирая (40 лет и 86 дней).

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Как информирует Opta, 39-летний Роналду тоже гонится за этим рекордом, но существенно отстаёт от партнёра, он – третий в этом зачёте после Пепе и Кирая. Зато Криштиану установил новый рекорд по количеству участий на различных чемпионатах Европы. Немецкий Евро-2024 стал для форварда Аль-Насра уже шестым таковым турниром.

Напомним, что именно КР7 является лучшим бомбардиром чемпионатов Европы за всю историю.

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