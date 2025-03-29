Роналду и Месси в одной команде: главный инсайдер мира категорично оценил вероятность трансферной бомбы
Фабрицио Романо отрицает возможное участие Месси и Роналду в одной команде на Клубном ЧМ.
Не первую неделю активно ходят слухи, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут выступить на предстоящем клубном чемпионате мира в одной команде. Однако Фабрицио Романо опроверг информацию, что Интер Майами подпишет 40-летнего португальца на правах свободного агента.
Месси и Роналду могут сыграть в одной команде на Клубном чемпионате мира
"В этих историях нет абсолютно ничего правдивого", – написал авторитетный инсайдер на своей официальной странице в X.
Напомним, что Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда в карьере не играли за одну команду. Однако соперничество этих легенд в футболках Барселоны и Реала соответственно было одним из лучших индивидуальных противостояний в истории футбола. Именно поэтому многие болельщики в мире до сих пор мечтают, что однажды Месси и Роналду все же сыграют вместе за одну команду.
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