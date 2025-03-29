Не первую неделю активно ходят слухи, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут выступить на предстоящем клубном чемпионате мира в одной команде. Однако Фабрицио Романо опроверг информацию, что Интер Майами подпишет 40-летнего португальца на правах свободного агента.

Месси и Роналду могут сыграть в одной команде на Клубном чемпионате мира

"В этих историях нет абсолютно ничего правдивого", – написал авторитетный инсайдер на своей официальной странице в X.

Напомним, что Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда в карьере не играли за одну команду. Однако соперничество этих легенд в футболках Барселоны и Реала соответственно было одним из лучших индивидуальных противостояний в истории футбола. Именно поэтому многие болельщики в мире до сих пор мечтают, что однажды Месси и Роналду все же сыграют вместе за одну команду.

Reports of Cristiano Ronaldo and Leo Messi to play together at Inter Miami for Club World Cup on short term deal are wide of mark.



There’s absolutely nothing into those stories. pic.twitter.com/RSCZANvwqq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2025

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