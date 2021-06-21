Президент каталонского клуба одержим идеей объединения Месси и Роналду на Камп Ноу, информирует AS.

Роналду установил рекорд в Instagram – такие цифры не покорялись еще ни одному человеку

Несмотря на все финансовые трудности, подписание нового контракта с Месси кажется делом решенным. Впрочем, Лапорта не собирается останавливаться в своих фантазиях. Босс "блаугранас" убежден, что приход Роналду гарантирует бешеный интерес болельщиков и спонсоров. Доходы Барсы могли бы вырасти вдвое, а Примера вернет себе лидирующие позиции в Европе. Сейчас Лапорта не выходил ни на какие контакты с представителями Криша, однако уже успел обсудить утопический план со своими приближенными советниками.

Добавим, что контракт Роналду с Ювентусом заканчивается через год, но туринцы якобы готовы продать его уже этим летом. В прошлом сезоне экс-звезда Реала провел 44 матча, в которых отметился 36 голами и 4 ассистами.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує