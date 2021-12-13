Роналду и Месси сыграют 37 очную дуэль – Лионель чаще выигрывает и больше забивает
13:57 - Читати українською
Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов подарила нам очередную битву между двумя живыми легендами.
Во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед попал на Пари Сен-Жермен. А это значит, что Месси и Роналду снова сойдутся в очном матче.
Эта встреча станет 37-й, сообщает UEFA. За 36 предыдущих поединков Месси отпраздновал 16 побед, а Роналду – 11. Лионель еще и чаще забивал в таких матчах – 22 гола аргентинца против 21 португальца.
Лионель и Криштиану последний раз встречались в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, в составе других команд. Роналду с Ювентусом разгромил Барселону, оформив дубль.
Результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ – Месси против Роналду, Яремчук и Зинченко едут в Испанию, 2 топовые пары
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