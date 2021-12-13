Во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед попал на Пари Сен-Жермен. А это значит, что Месси и Роналду снова сойдутся в очном матче.

Эта встреча станет 37-й, сообщает UEFA. За 36 предыдущих поединков Месси отпраздновал 16 побед, а Роналду – 11. Лионель еще и чаще забивал в таких матчах – 22 гола аргентинца против 21 португальца.

Лионель и Криштиану последний раз встречались в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов. Правда, в составе других команд. Роналду с Ювентусом разгромил Барселону, оформив дубль.

Результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ – Месси против Роналду, Яремчук и Зинченко едут в Испанию, 2 топовые пары