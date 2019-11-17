Роналду и компания обошлись без помощи сборной Украины – видеообзор матча Люксембург – Португалия – 0:2

Сборная Португалии на классе победила Люксембург и обеспечила себе место в основной стадии Евро-2020. Смотрите видео голов и главных моментов матча встречи на сайте "Футбол 24".

Португальцы решили не форсировать события и забили первый мяч лишь на 39-ой минуте – Бернарду Силва сделал заброс из центра поля на Бруну Фернандеша, а тот с линии штрафной точно пробил в ближний угол.

Португалия одолела Люксембург: расслабленная игра "селесао", Роналду снова забил, а "динамовец" – худший в матче

После перерыва была похожая картина – гости вяло перекатывали мяч и не спешили угрожать воротам Люксембурга. Впрочем, зрители все же увидели второй гол, и снова под занавес тайма – Жота нанес удар, а Роналду не отказал себе в удовольствии добить кожаного почти с линии ворот и увеличил свой бомбардирский актив в текущем отборе на Евро до 11 мячей.