Роналду и Ко сенсационно прервали победную серию – конкурент за чемпионство ушел в отрыв
Аль-Наср не смог обыграть Аль-Фейху в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 23 тур
Аль-Фейха – Аль-Наср – 0:0
Подопечные Руди Гарсии продолжают преследовать Аль-Иттихад в борьбе за чемпионство. В 23 туре команда играла против середняка чемпионата – Аль-Фейхи. На правах фаворита матча Криштиану с партнерами начали контролировать игру с первых минут. Постепенно Аль-Наср подбирал ключики, чтобы подойти к штрафной хозяев поля. Гости нанесли несколько ударов по воротам Аль-Фейхи, но в первом тайме отличиться не удалось.
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После перерыва Аль-Наср не сбавлял обороты, но и Аль-Фейха сумела создать несколько моментов, хотя опасными их трудно назвать. Хозяева попали в створ ворот только один раз. Подопечные Руди Гарсии постоянно пытались идти в атаку, но это не принесло желаемого результата. Встреча завершилась нулями на табло.
Аль-Наср после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 53 балла. Аль-Иттихад свой матч выиграл и увеличил отрыв от Криштиану и Ко до трех очков.
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