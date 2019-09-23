Роналду и Гвардиола пропустили церемонию награждения FIFA The Best-2019

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду и тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола проигнорировали церемонию вручения наград от ФИФА.

Португалец и испанец не приехали на официальный вечер в Милан, хотя их фамилии фигурировали в нескольких номинациях.

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Роналду попал в символическую сборную ФИФА и был одним из трех претендентов на звание лучшего игрока года, однако уступил Лионелю Месси. Гвардиола конкурировал с Маурисио Почеттино и Юргеном Клоппом в номинации "Лучший тренер" года, которая в итоге досталась наставнику Ливерпуля.

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Пока неизвестно, что стало официальной причиной отсутствия Криштиану и Пепа. Ранее появилась информация о травме 34-летнего нападающего, из-за которой он пропустит и ближайший матч Ювентуса.