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Роналду и Фелиш претендуют на приз лучшему португальскому игроку сезона, Фонсека – на титул лучшему тренера

20:46 20 Читати українською
Роналду и Фелиш претендуют на приз лучшему португальскому игроку сезона, Фонсека – на титул лучшему тренера
Роналду и Фелиш / Correio da Manha

Португальская футбольная федерация определила круг претендентов на элитную награду Quinas de Ouro.

Функционеры назвали номинантов в категориях Лучший португальский игрок сезона и Лучший тренер, сообщает O Jogo.

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Так, на приз лучшему футболисту претендуют полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш, вингер мадридского Атлетико Жоау Фелиш, хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва, форвард Ювентуса Криштиану Роналду и полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш.

Второй приз могут получить наставник Бенфики Бруно Лаге, главный тренер Шанхай СИПГ Витор Перейра, наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, коуч Жил Висенте Витор Оливейра и экс-наставник донецкого Шахтера Паулу Фонсека, ныне работающий с итальянской Ромой.

Церемония награждения Quinas de Ouro-2019 состоится 2 сентября в Лиссабоне.

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