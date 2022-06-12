Криштиану Роналду, Рафаэл Геррейро и Жоау Моутинью пропустят гостевую игру против Швейцарии, информирует AS.

Англия расписала ничью с резервом Италии, оставшись на последней позиции в группе Лиги наций

Никаких травм или дисквалификаций у лидеров португальцев нет. В заявку и так можно внести только 23 из 26 футболистов, поэтому Сантуш решил предоставить отдых именно этой троице. Поединок Швейцария – Португалия состоится сегодня, в 21:45.

Напомним, "нати" остались в элитном дивизионе Лиги наций благодаря "кабинетной" победе над Украиной в прошлом розыгрыше. После трех туров Швейцария с нулем очков на дне таблицы, а Португалия возглавляет группу 2 с 7 пунктами.

Испания обыграла Швейцарию и одержала первую победу в Лиге наций, Португалия благодаря Бернарду Силве одолела Чехию