Роналду и Джорджина выбрали оригинальное имя новорожденной дочери
Джорджина Родригес, девушка форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, раскрыла имя новорожденной дочери.
Наконец-то стало известно, как назвали новорожденную дочь Роналду. Об этом в своем Instagram сообщила Джорджина Родригес.
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Девочку назвали Белла Эсмеральда. Напомним, что она стала одной из двойнят, которую ему подарила Джорджина, однако мальчик в итоге скончался.
Отметим, что теперь у Роналду пятеро детей: Криштиану-младший, о матери которой информация неизвестна общественности, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, жизни Алане Мартине и Белле Эсмеральде дала Джорджина.
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