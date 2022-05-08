Наконец-то стало известно, как назвали новорожденную дочь Роналду. Об этом в своем Instagram сообщила Джорджина Родригес.

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Девочку назвали Белла Эсмеральда. Напомним, что она стала одной из двойнят, которую ему подарила Джорджина, однако мальчик в итоге скончался.

Отметим, что теперь у Роналду пятеро детей: Криштиану-младший, о матери которой информация неизвестна общественности, близнецы Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, жизни Алане Мартине и Белле Эсмеральде дала Джорджина.

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