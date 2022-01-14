"Думаю, многие новые ребята будут доступны, хотя кое-кто успел провести только одну тренировку. Роналду тренировался вчера, Магуайр позавчера. Похожая ситуация у Санчо и Джонса.

Роналду пожаловался на молодежь: "Скажешь что-нибудь жестче, и они намеренно сделают все наоборот"

Сейчас кажется, что нам нужно дождаться последней тренировки сегодня днем. Впрочем, я думаю, что они должны быть доступны завтра", – цитирует Рангника The Athletic.

Напомним, завтра будет второе подряд противостояние МЮ и Астон Виллы. 10 января "красные дьяволы" без Роналду и ряда лидеров минимально одолели команду Джеррарда в рамках Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед без Роналду выбил Астон Виллу с Кубка Англии – арбитр отменил два гола