Форвард МЮ Мэйсон Гринвуд не получил поддержки от своих партнеров.

Ряд футболистов манкунианцев, среди которых Криштиану Роналду, Давид де Хеа, Поль Погба, Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард, отписались от Мейсона Гринвуда в Instagram, сообщает Sportsmail.

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20-летний форвард был задержан полицией по подозрению в избиении Герриет Робсон. Девушка Мейсона накануне опубликовала в сети фото синяков и побоев, которые ей якобы нанес футболист Юнайтед.

Несколько известных компаний, включая Nike, уже разорвали рекламные контракты с Гринвудом.

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