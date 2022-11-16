У Криштиану и Джорджины в апреле этого года родились двойняшки: девочка выжила, а мальчик сразу умер. Это повергло в шок семью Роналду. Футболист в свежем интервью признался, что хранит прах сына рядом с прахом своего отца и разговаривает с ними.

Умер новорожденный сын Роналду – из двойни выжила только девочка

"Это был, пожалуй, самый трудный момент моей жизни после смерти отца. Когда должен родиться ребенок, ты ожидаешь, что все будет хорошо, а потом возникает такая проблема – очень тяжело. Мы с Джорджиной пережили сложный период, мы не понимали, что происходит. Трудно вообще передать эти ощущения… Сезон длился, много матчей… Но это был очень тяжелый эпизод.

Иногда я пытаюсь объяснить близким, что никогда раньше не чувствовал себя счастливым и грустным одновременно. Когда один ребенок рождается, а другой умирает. Как это передать... Ты не знаешь, будешь смеяться или будешь плакать. Ты не знаешь, как реагировать и что делать", – сказал Криштиану в скандальном интервью Пирсу Моргану.

"Ты построил империю и мог бы просто чесать себе яйца", – сестра написала Роналду письмо на фоне скандала с МЮ