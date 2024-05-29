Серебряный призер саудовской Про-лиги планирует продлить контракт продлить соглашение с португальской звездой.

Кат Роналду официально продлит в Саудовской Аравии – выиграл чемпионат без единого поражения и установил мировой рекорд

Как сообщает talkSPORT, переговоры с Криштиану Роналду о новом контракте начнутся летом. Португалец сейчас получает в Саудовской Аравии зарплату в размере 200 миллионов евро в год. Аль-Наср готов увеличить эту сумму для того, чтобы продлить соглашение до 2026 года с нападающим.

Саудовской Аравии важно сохранить Роналду, поскольку в следующем году будет пересмотр телевизионных контрактов, а Криштиану самая большая звезда в чемпионате. Сам нападающий хочет иметь игровой тонус и поддерживать свою форму, чтобы подготовиться к ЧМ-2026. Считается, что португалец хочет продолжать выступать за свой клуб.

Напомним, что Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в январе 2023. За Аль-Наср он сыграл в 63 матчах во всех турнирах. В активе нападающего 58 голов и 15 результативных передач.

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