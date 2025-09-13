Как сообщает Sportbible, Аль-Наср Криштиану Роналду может совершить неожиданный трансфер перед завершением летнего окна в Саудовской Аравии. Клуб рассматривает возможность подписать одного из самых перспективных воспитанников Ла Масии – 18-летнего Марка Берналя.

Аль-Наср уже подписал этим летом Иньиго Мартинеса из Барселоны и теперь нацелился на Берналя. В то же время по данным источника, саудовском гиганту нужно будет сделать солидное предложение, ведь наставник каталонцев Ханси Флик считает юношу важной частью планов клуба, особенно учитывая травмы Гави и Фрэнки де Йонга.

Молодой полузащитник дебютировал в Ла Лиге в августе 2024 года и успел провести три матча на старте сезона 2024/25, прежде чем получить тяжелую травму крестообразной связки. Несмотря на это, он считается большим талантом и уже заявил о себе в сборной Испании U-17.

Transfermarkt оценивает Берналя в 5 миллионов евро. Контракт игрока с Барселоной действует до 2026 года.

