Роналду хочет видеть Каземиро в составе Ювентуса, – Don Balon

Полузащитник Реала Каземиро может оказаться в Турине.

По информации Don Balon, Криштиану Роналду порекомендовал руководству "бьянконери" рассмотреть возможность приобретения хавбека Реала Каземиро.

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Сообщается, что Ювентус может попытаться приобрести бразильца во время летнего трансферного окна. Контракт 26-летнего игрока с "галактикос" действует до сезона 2020/21. В текущем сезоне Каземиро сыграл за Реал 17 матчей, забив 1 гол.

Напомним, Роналду перебрался в Турин именно из Мадрида летом прошлого года за 105 млн евро. Туринский клуб также активно интересуется одноклубником Каземиро Марсело.

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