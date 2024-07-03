Криштиану Роналду во что бы то ни стало хочет попасть на чемпионат мира 2026 года.

Роналду намеревается побить рекорд и стать первым футболистом в истории, который сыграет на шести разных чемпионатах мира. Португалец непоколебим в своём желании, несмотря на не самое удачное выступление на ЧМ-2022, когда Криштиану потерял место в основном составе своей команды и остался в запасе на четвертьфинальную встречу с Марокко.

Роналду: Это мой последний чемпионат Европы

Как информирует Relevo, когда Роберто Мартинес возглавил "селесау", он ни на секунду не задумывался о том, как бы ограничить португальскую команду от Роналду. Наоборот, испанец отправился в Саудовскую Аравию на "аудиенцию" к Криштиану, чтобы согласовать с ним ряд обязательств, таких как его роль в национальной сборной. Одним из пунктов "пакта" является факт того, что КР7 сам вправе решать, когда ему завершать международную карьеру.

В настоящий момент времени в Португалии не сомневаются, что Роналду продолжит выступать за "селесау" и после Евро-2024. Сомнения вызывает лишь игровое время, которое получит 39-летний форвард.

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