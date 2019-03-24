Роналду хочет переманить Наваса в Ювентус

Голкипер Реала Кейлор Навас может снова объединиться с Криштиану Роналду в одной команде.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду убеждает руководство туринского клуба в необходимости приобретения голкипера Реала Кейлора Наваса, сообщает Donbalon.

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Португалец считает, что без голкипера такого уровня как Кейлор, Ювентус не имеет шансов на триумф в Лиге чемпионов.

32-летний вратарь потерял место в основном составе Реала в начале сезона, но с возвращением Зинедина Зидана костариканец позитивно оценивает свое будущее в Реале.

В текущем сезоне Примеры Навас провел лишь 4 матча.

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