Нападающий МЮ и сборной Португалии признался, что его карьера подходит к концу. Не исключено, что уход легенды произойдет очень скоро.

"Я хотел бы поиграть еще 2-3 года. Не больше. Думаю, что 40 лет – отличный возраст для завершения карьеры. Но я не знаю, что будет дальше. Никто не знает своего будущего. Жизнь очень динамична. Иногда ты планируешь что-то одно, а выходит совсем по-другому.

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Завершу ли я карьеру, если Португалия выиграет ЧМ-2022? Да. 100 процентов. Я ценю любовь болельщиков ко мне. Даже если я не играю, даже когда они меня критикуют, все равно будут в моем сердце", – рассказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что недавно 37-летний португалец заявил, что не уважает главного тренера МЮ Эрика Тен Хага, а также разочарован большинством партнеров по команде и руководством. Манкунианцы после таких заявлений размышляют над прощанием с нападающим уже в январе, несмотря на действующий контракт до окончания сезона 2022/23.

В текущей кампании португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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