Главная звезда Ювентуса Криштиану Роналду задумывается над уходом из клуба и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

Криштиану Роналду не против снова поиграть в Реале / AP

36-летний португалец хочет уйти из Юве и не против варианта с возвращением в Реал, сообщает AS.

Роналду грезит эффектом домино от Переса и Реала

Весной окружение Роналду уже контактировало с Флорентино Пересом, однако тот не согласился на такой трансфер. Криштиану надеется, что приход Карло Анчелотти может помочь подписанию, ведь у специалиста и футболиста замечательные отношения. Правда, есть еще одна проблема для Криша – пока единственным приоритетом "сливочных" является Килиан Мбаппе из ПСЖ.

К слову, в сезоне 2020/21 Криштиану Роналду провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей.

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