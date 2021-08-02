Роналду готов вернуться в Реал – у мадридцев другой приоритет, но надежда есть
Главная звезда Ювентуса Криштиану Роналду задумывается над уходом из клуба и рассматривает различные варианты продолжения карьеры.
36-летний португалец хочет уйти из Юве и не против варианта с возвращением в Реал, сообщает AS.
Роналду грезит эффектом домино от Переса и Реала
Весной окружение Роналду уже контактировало с Флорентино Пересом, однако тот не согласился на такой трансфер. Криштиану надеется, что приход Карло Анчелотти может помочь подписанию, ведь у специалиста и футболиста замечательные отношения. Правда, есть еще одна проблема для Криша – пока единственным приоритетом "сливочных" является Килиан Мбаппе из ПСЖ.
К слову, в сезоне 2020/21 Криштиану Роналду провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей.
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