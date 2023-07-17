"Говорят о многих футболистах. Я не общаюсь с ними, я же не агент. С Аль-Насром связывают Отавио и еще 10-15 игроков. Но новостей пока нет. Очевидно, мы собираемся усилить команду, но конкретных имен пока нет.

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Отавио уже перешел в Аль-Наср по моему указанию? Полная ложь. Пресса пишет новости, но пока ничего не решено. Мы знаем, что усилим состав. Это понятно, но конкретики нет", – приводит слова Роналду Goal.

Добавим, что Аль-Наср этим летом уже успел подписать Марцело Брозовича из Интера, но у других саудовских клубов есть по 2-3 звездных новичка.

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