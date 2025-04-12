Аль-Наср переиграл Аль-Рияд (2:1) в 27 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 27 тур

Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Роналду, 56, 64 – Селемани, 45+2

Удаление: Асири, 90+4

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В первом тайме Аль-Наср играл довольно легкомысленно. Хозяева достаточно много позволили создавать моментов у своих ворот. Аль-Рияд сумел забить перед самым перерывом. Гол в свой актив записал Селемани.

После перерыва Аль-Наср проснулся. Мане прострелил во вратарскую, а Роналду классно завершил. Спустя 8 минут Криштиану оформил второй гол в матче. Португалец подхватил мяч на границе штрафной площади и в касание мощно пробил. У голкипера не было шанса парировать удар.

Аль-Наср удержал победу и лишь на один балл отстает от второй строчки.