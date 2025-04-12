Роналду феерично принес победу Аль-Насру – Криштиану оформил дубль за 8 минут
Аль-Наср переиграл Аль-Рияд (2:1) в 27 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 27 тур
Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1
Голы: Роналду, 56, 64 – Селемани, 45+2
Удаление: Асири, 90+4
400 миллионов евро за Ямаля – клубы из Саудовской Аравии готовятся побить трансферный рекорд мира
В первом тайме Аль-Наср играл довольно легкомысленно. Хозяева достаточно много позволили создавать моментов у своих ворот. Аль-Рияд сумел забить перед самым перерывом. Гол в свой актив записал Селемани.
После перерыва Аль-Наср проснулся. Мане прострелил во вратарскую, а Роналду классно завершил. Спустя 8 минут Криштиану оформил второй гол в матче. Португалец подхватил мяч на границе штрафной площади и в касание мощно пробил. У голкипера не было шанса парировать удар.
Аль-Наср удержал победу и лишь на один балл отстает от второй строчки.