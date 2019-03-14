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Роналду еще до матча против Атлетико спрогнозировал камбэк Ювентуса – Эвра опубликовал переписку с португальцем

17:40 25 Читати українською
Роналду еще до матча против Атлетико спрогнозировал камбэк Ювентуса – Эвра опубликовал переписку с португальцем
Патрис Эвра и Криштиану Роналду / Фото Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не сомневался, что туринцы завоюют путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Легендарный французский защитник Патрис Эвра опубликовал свой диалог с Роналду, который состоялся перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ Ювентус – Атлетико. Напомним, первый поединок этих соперников завершился неожиданной победой мадридцев (2:0).

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"Бро, я рассчитываю, что вы сделаете камбэк. Я никогда в тебе не сомневался, а люди убивают меня каждый раз, когда ты или Ювентус проигрываете", – написал Эвра.

"Я знаю. Мы пройдем дальше, бро. Дома мы их уничтожим", – ответил французу Роналду.

"Это демонстрирует уверенность и решительность лучшего игрока мира. Мы должны благодарить родителей Криштиану за то, что они подарили нам этого невероятного футболиста. Каждый раз мой бро доказывает, что он настоящий мужчина", – написал Эвра в Instagram после победы Ювентуса (3:0).

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Behind the scenes... these are messages between me and @cristiano 5 days before the massive comeback!!! This just shows you the confidence, the anger, the determination from the best player in the world we should thank cricri mummy and daddy and of course god for giving to us that nice man and unbelievable player. Every big occasion with big pressure my brother always proves he is the man !!! Soo please don’t be jealous I just wanna share and if you don’t agree I can’t do anything for you ...enjoy your life but you have to recognise he is simply the best of the best and don’t try to tap the screen for his number #ilovethisgame #positive4evra @juventus #finoalafine #world #bestplayer

Допис, поширений Patrice Evra (@patrice.evra)

Теги
Лига чемпионов Ювентус - Атлетико Патрис Эвра Патрис Эвра Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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