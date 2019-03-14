Роналду еще до матча против Атлетико спрогнозировал камбэк Ювентуса – Эвра опубликовал переписку с португальцем

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду не сомневался, что туринцы завоюют путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Легендарный французский защитник Патрис Эвра опубликовал свой диалог с Роналду, который состоялся перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ Ювентус – Атлетико. Напомним, первый поединок этих соперников завершился неожиданной победой мадридцев (2:0).

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"Бро, я рассчитываю, что вы сделаете камбэк. Я никогда в тебе не сомневался, а люди убивают меня каждый раз, когда ты или Ювентус проигрываете", – написал Эвра.

"Я знаю. Мы пройдем дальше, бро. Дома мы их уничтожим", – ответил французу Роналду.

"Это демонстрирует уверенность и решительность лучшего игрока мира. Мы должны благодарить родителей Криштиану за то, что они подарили нам этого невероятного футболиста. Каждый раз мой бро доказывает, что он настоящий мужчина", – написал Эвра в Instagram после победы Ювентуса (3:0).

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