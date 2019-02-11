Роналду едва не убил Хедиру – курьезное видео дня

Криштиану Роналду и Сами Хедира / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду случайно попал мячом в голову своему одноклубнику Сами Хедире в матче 23-го тура Серии А против Сассуоло.

Португалец слишком эмоционально отреагировал на попадание мяча себе в руку и мощнейшим ударом едва не отправил Хедиру в нокаут. Естественно, нечаянно, но получил немец прилично.

Сассуоло – Ювентус – 0:3 – видео голов и обзор матча

В нынешнем сезоне Роналду провел в Серии А 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.