Лидер сборной Португалии едва не получил по голове бутылкой из-под Coca-Cola в поединке Евро-2020 против действующих чемпионов мира.

Празднуя второй гол в ворота Уго Льориса, Роналду исполнил свой традиционный прыжок. Правда, он вышел значительно короче, чем обычно, из-за поведения фанатов, которые начали бросать бутылки и пластиковые стаканы в лидера сборной Португалии.

"Свяжитесь со мной": Ярмоленко на пресс-конференции затроллил выходки Роналду с Coca-Cola – видео разрывает сеть

Одна из них едва не попала в футболиста, после чего стюарды окружили Криштиану и его партнеров, создав своеобразный рубеж между игроками и болельщиками. В соцсетях уже шутят, что это своеобразный ответ для Криштиану за его поступок с бутылками Coca-Cola.

Напомним, перед стартовым поединком Евро-2020 против Венгрии Криштиану убрал бутылки с Coca-Cola, призвав пить обычную воду. Впоследствии Поль Погба подвинул со стола бутылку пива Heineken, после чего УЕФА запретил футболистам совершать аналогичные действия.

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто