Аль-Наср переиграл Аль-Хиляль (3:1) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 26-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Али, 62 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88

Роналду близок к приобретению испанского клуба – они становились чемпионами в 2004 году, а теперь могут вылететь из Ла Лиги

Дерби Эр-Рияда стало украшением тура. Впрочем, первый тайм между командами не оправдал ожиданий. Ни Аль-Хиляль, ни Аль-Наср не порадовали яркими моментами, хотя игра была достаточно напряженная. В компенсированное время команде Роналду удалось повести в счете. Брозович решил разыграть угловой и отдал передачу на Аль-Хассана, который находился без опеки защитников перед штрафной площадкой. Тот красивым дальним ударом отправил мяч в девятку.

После перерыва, Роналду удвоил преимущество своей команды, классно завершив быструю контратаку с участием Мане. Аль-Хиляль сумел огрызнуться. С первым крутым моментом справился голкипер, а вот на 62 минуте Аль-Али сумел переправить мяч в ворота, замкнув подачу с углового.

Под конец тайма арбитр назначил пенальти в пользу Аль-Насра, поскольку игрок хозяев сыграл рукой. Естественно, к отметке подошел Роналду и не промахнулся. Таким образом, Криштиану забил свой 21 гол в чемпионате, а также 931 за свою карьеру. К слову, 15-й раз достигает отметки в 20 и более забитых мячей.

Напомним, Аль-Наср сейчас находится на третьей строчке с 54 баллами, Аль-Хиляль расположился на втором месте с 57 пунктами.