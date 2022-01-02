Нападающий МЮ Криштиану Роналду очень нежно относится к своей матери – Марии Долореш Авейру.

Португалец написал трогательное письмо матери, которая 31 декабря праздновала свой 67-й день рождения.

Мать Роналду рассказала, когда Криштиану завершит карьеру и что будет делать после

"Искренне поздравляю лучшую мать в мире, воинственную, которая всегда учила меня не сдаваться. Лучшую бабушку, о которой мои дети только могли мечтать... Я так люблю тебя, моя мамочка! Целую!" – написал Роналду в Instagram.

Слова звездного сына так растрогали Марию, что она не смогла сдержать слез.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом