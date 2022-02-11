"Дело не только в Криштиану. Он должен забивать больше, это очевидно. Мы создаем много моментов, но забиваем мало. Но дело не только в Роналду", – цитирует Рангника Mundo Deportivo.

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В последнее время у Криштиану дела у Манчестер Юнайтед не очень хорошие – Роналду не забивал в 5 подряд матчах и не забил пенальти в матче Кубка Англии (в игровое время), что привело к вылету манкунианцев из турнира.

В целом, португалец провел 26 матчей за "красных дьяволов" в текущем сезоне, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

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