Новоиспеченный тренер Ромы Жозе Моуринью будет снова работать в одной стране с Криштиану Роналду, раньше они встречались португальском первенстве, Ла Лиге и АПЛ.

"Роналду должен покинуть Италию сейчас и оставить меня в покое! Шучу. Все говорят, и я говорю то же самое, ему не 25 лет. Ему 36. Он не забивает 50 голов, но сколько он забил? 35. Статистика невероятная, цифры говорят сами за себя.

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Что продолжает его мотивировать? Я думаю, рекорды. Он легенда, одно из самых громких имен, которое навсегда останется в истории футбола, но парень мотивирует себя рекордами и новыми вызовами.

Я думаю, что также его мотивирует критика. Он по-прежнему получает дополнительную мотивацию. Как противник, вы должны вести себя тихо и не говорить о нем ничего плохого, потому что это будет для него мотивацией. Ментально он очень сильный", – цитирует Моуринью talkSPORT.

Напомним, Роналду был подопечным Моуринью в Реале (2010-2013 годы).

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