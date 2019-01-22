Роналду догнал Месси по количеству нереализованных пенальти

Твое лицо, когда снова догнал Месси, но это оказалось антидостижение / Фото из соцсетей

Даже в антидостижениях две главные футбольные звезды современности идут ноздря в ноздрю.

В поединке 20-го тура Серии А Ювентус – Кьево форвард хозяев Криштиану Роналду не смог забить пенальти, удар парировал голкипер. Этот промах не сильно повлиял на результат, "старая синьора" уверенно победила (3:0).

Ювентус – Кьево – 3:0 – видео голов и обзор матча

Этот удар стал 25-м нереализованным пенальти для португальца за всю его карьеру. По этому показателю Криштиану сравнялся со своим извечным соперником из Барселоны Лионелем Месси.

В своей профессиональной карьере аргентинцу приходилось пробивать 108 пенальти, Роналду – 139.

В текущем сезоне Серии А португалец провел 20 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 6-ю ассистами.

Реал – лидер по количеству подписчиков в трех главных соцсетях, Роналду имеет больше любого европейского клуба