Криштиану Роналду все еще может поменять клуб в нынешнее трансферное окно.

Португалец не уверен в своих перспективах после того, как Эрик Тен Хаг возглавил МЮ, сообщает La Repubblica.

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У португальца еще год гарантированного контракта с "красными дьяволами", однако он может попросить отпустить его раньше. Вряд ли 37-летнего ветерана захотят брать другие гранды, поэтому следует обратить внимание на клубы второго эшелона.

Источник пишет о потенциальном интересе Спортинга и Ромы. Преимущество лиссабонцев – участие в Лиге чемпионов и теплое прошлое Роналду. Роме придется продавать кого-то из лидеров, чтобы покрыть зарплату Криша и вписаться в финансовый фейр-плей.

Напомним, в прошлом сезоне Роналду провел за МЮ 39 матчей, в которых оформил 24 гола и 3 ассиста.

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